Taranto, corriere parcheggia furgone sulle strisce. Strattonato a terra dai vigili VIDEO

Sono diventati virali sui social network i video realizzati da cittadini che ritraggono tre vigili urbani a Taranto mentre strattonano e ingaggiano una colluttazione con un giovane "corriere" che aveva parcheggiato il furgone di una ditta di spedizioni sulle strisce pedonali, all'angolo tra via Oberdan e via Pupino. Non è chiaro se il malcapitato abbia avuto una reazione dopo essere stato multato o si sia rifiutato di fornire i documenti.

Dai video si nota il corriere che grida aiuto mentre viene bloccato in maniera energica per terra e poi contro un muro. Scene che non sono passate inosservate, tanto che diversi cittadini si sono schierati a difesa del giovane. Molti passanti hanno insultato gli stessi vigili e si sono vissuti momenti di tensione. La situazione è tornata sotto controllo solo dopo l'arrivo della Polizia. Il sindaco, Rinaldo Melucci, assicura che "seguiremo con attenzione l'evoluzione della vicenda, confidando che si faccia presto piena chiarezza a garanzia dei diritti di tutti i soggetti coinvolti e del rispetto del codice. Al momento, ciò che si può osservare è una reazione molto scomposta da parte del conducente, davanti all'elevazione di una multa a carico di un furgone che sostava contromano, nei pressi di un'intersezione, ostruendo uno scivolo predisposto per i cittadini diversamente abili". La dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polizia.

"Come detto, attendiamo la relazione ufficiale - conclude Melucci - per avere un quadro più significativo, tuttavia, se confermate, deve essere inequivocabile per una città civile che certe infrazioni e reazioni sono intollerabili".

