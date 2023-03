Un uomo è stato salvato dalla piena del fiume Los Angeles in California. Le riprese aeree mostrano l'uomo aggrappato a una barriera di cemento mentre un soccorritore dei vigili del fuoco viene calato da un elicottero. Non è chiaro come l'uomo sia finito nelle acque del fiume in piena. È stato poi trasferito all'USC Medical Center in ipotermia.

© Riproduzione riservata