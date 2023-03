Forte esplosione durante falò abusivo a Taranto: anche bambini tra i feriti VIDEO

Durante la festa di San Giuseppe a Taranto, un falò è esploso nel quartiere Tamburi, ferendo sette persone, tra cui un 16enne in gravi condizioni. Altri venti, tra i quali anche dei bambini, si sono presentati al pronto soccorso per cure mediche. Si suppone che all'interno della catasta di legno e materiali accumulati per il falò abusivo ci fosse una bombola di gas o una tanica di benzina. Prima dell'incidente, la Polizia locale e l'Amiu hanno rimosso oltre 50 tonnellate di legname da varie aree periferiche della città, in previsione della festa.

Il materiale era stato accatastato illegalmente per l'accensione dei falò. L'amministrazione comunale ha dichiarato di aver predisposto azioni di sgombero per tutelare la legalità e il senso civico, con l'obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini e l'osservanza delle regole per la combustione controllata. I falò autorizzati sono quelli che rispettano le norme di sicurezza e sono promossi da specifici comitati festa, soggetti ad autorizzazione preventiva. Nonostante gli sforzi delle autorità, non è stato possibile evitare i falò abusivi e le conseguenze disastrose dell'incidente di questa sera.

