Dramma sfiorato in Belgio, l'auto dell'ex laziale Kiyine plana e sfonda la recinzione VIDEO

Il calciatore Sofian Kiyine (con diversi trascorsi in Italia tra Lazio, Salernitana e Venezia) ha avuto un grave incidente automobilistico vicino a Liegi. Ha perso il controllo della macchina e atterrato in una palestra, causando danni significativi. Fortunatamente, non ci sono state altre persone coinvolte e Kiyine non è in pericolo di vita, ma ha riportato diverse fratture, un ematoma allo zigomo e un colpo di frusta. Il club Lovanio, con cui il calciatore ha firmato un contratto quadriennale, attende maggiori informazioni sulle circostanze dell'incidente.

La vidéo de l'effroyable accident de voiture de Sofiane #Kiyine (OH Leuven #Louvain) pic.twitter.com/YPUvWELbhB — Africa Scandal ✨ (@AfricaScandal) March 31, 2023

