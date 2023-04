Momenti concitati all’Affrontata di San Calogero (in provincia di Vibo Valentia) questa mattina dove uno dei portatori della statua della Madonna è scivolato facendo cadere la statua, recuperata solo in extremis. Pare che l’uomo sia "inciampato" proprio sui capelli della Vergine che erano caduti. Momenti di tensione in paese, dove la non buona riuscita della tradizionale manifestazione viene vista come un cattivo presagio.

