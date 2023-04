Tropea, sigilli a un bar frequentato da pregiudicati

Durante le ultime settimane le volanti della Polizia di Stato hanno intensificato i servizi di controllo del territorio in tutta la provincia, ed in particolare nelle zone dell’hinterland di Tropea, interessato dall’arrivo di molti turisti per le festività.

Gli agenti del Posto Fisso della Polizia di Stato di Tropea hanno effettuato serrati controlli in tutti i locali della costa maggiormente frequentati, al fine di tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, ed in un caso venivano più volte identificate persone annoveranti pregiudizi di polizia presso un esercizio pubblico.

La Squadra Mobile di Vibo Valentia, congiuntamente agli uomini del Posto Fisso di Tropea e della Divisione di Polizia Amministrativa della locale Questura, hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia, per la tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, di chiusura per giorni 7 dell’esercizio commerciale sospendendone la licenza, in quanto le verifiche compiute permettevano di porre in evidenza come in diverse occasioni, all’interno del bar, stazionavano numerosi soggetti con precedenti per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e contro la persona, tra cui omicidio.

