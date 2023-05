Milano, il video della donna colpita con manganelli e calci da 4 agenti: poi le manette

Una donna a terra colpita più volte con manganelli e calci da quattro agenti della Polizia locale di Milano. E’ quanto si vede in un video che sta circolando sui social. Nella sequenza ripresa dall’alto dalla finestra un cittadino vede i vigili accerchiare la donna seduta sul ciglio della strada, vicino a degli scooter parcheggiati.

Con le mani alzate subisce diversi colpi prima di essere messa a pancia giù ed ammanettata. «Stiamo facendo tutte le verifiche per capire cosa è successo, quali siano le responsabilità e quindi i provvedimenti da prendere nei confronti degli agenti coinvolti - fanno sapere dal Comune di Milano - La Polizia Locale è in contatto con autorità giudiziaria per attivare le necessarie azioni della magistratura».

