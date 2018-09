I "Diari Aperti" di Elisa, ad ottobre il nuovo album della cantante

Si intitola "Diari Aperti" il nuovo album di Elisa, in uscita il 26 ottobre per Island Records.

L'album è stato anticipato, a sorpresa, dal duetto con Francesco De Gregori in "Quelli che restano" e dal

primo singolo ufficiale "Se piovesse il tuo nome".

Questi i titoli dei brani contenuti nell'album: Tutta un'altra storia; Se piovesse il tuo nome; Tua per sempre; Anche fragile; Promettimi; L'amore per te; L'estate è già fuori; Conte mi sento così; Vivere tutte le vite; Come fosse adesso; Quelli che restano feat. Francesco De Gregori.

© Riproduzione riservata