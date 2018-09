"La favola di Adamo ed Eva", Max Gazzè festeggia in tour i 20 anni dell'album

Correva l'anno 1998, quando Max Gazzè, raccontava con ironia la sua prima Favola, quella di Adamo ed Eva. Ora, a distanza di 20 anni esatti, "La favola di Adamo ed Eva Tour" rivivrà in Europa e approderà anche in Italia con sole tre date: 28, 29 e 30 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma.

Tre appuntamenti unici per festeggiare il compleanno di quell'album che fu una svolta per la carriera dell'artista. Per "La Favola di Adamo ed Eva Tour" Max sarà

accompagnato dalla sua band storica, e riproporrà esattamente la scaletta di quel disco, riprendendo il suo basso dopo i concerti sinfonici di Alchemaya Tour della

scorsa estate. Il tour sarà il 18 ottobre a Parigi, il 19 a Bruxelles, il 21 a Londra, il 23 a Dublino, il 24 ad Amsterdam, il 25 a Berlino. A novembre sarà il 22 a Madrid, il 23

a Lisbona, il 24 a Barcellona e il 25 a Valencia.

