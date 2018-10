Dagli studi alle lotte contro la dipendenza dalla droga: al cinema il film sulla vita di Elton John

La Paramount ha svelato il teaser del film su Elton John 'Rocketman', biopic prodotto dallo stesso cantante in collaborazione con il marito David Furnish.

La pellicola, diretta da Dexter Fletcher e con Taron Egerton nel ruolo da protagonista, racconta la storia della vita di Sir Elton John, dalla sua esperienza da studente alla Royal Academy of Music alle sue battaglie contro la dipendenza dalla droga e alla fama internazionale.

In alcune scene si vede anche John mentre si esibisce in 'Rocketman', mentre è a bordo del suo jet, in sala di incisione, ma anche alle prese con l'alcol o mentre indossa costumi eccentrici.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche il 31 maggio del 2019.

