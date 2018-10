Coldplay, il live in Brasile diventa un film: il trailer di "A head full of dreams"

Il 7 dicembre i Coldplay celebreranno il tour di A Head Full Of Dreams - tour che ha infranto ogni record di presenze - con la pubblicazione di Live In Buenos Aires/Live In São Paulo/A Head Full Of Dreams (Film) su cd, dvd, vinile e in digitale.

L'album Live In Buenos Aires è stato registrato il 15 novembre 2017, serata finale del tour di A Head Full Of Dreams. La registrazione delle 24 tracce live segnano la prima volta in cui un concerto dei Coldplay viene pubblicato per intero. Il film-concerto della durata di due ore, Live In São Paulo, è stato filmato invece una settimana prima, l'8 novembre 2017.

Il tour di A Head Full Of Dreams Tour è stato il terzo più grande di tutti i tempi, avendo raccolto oltre 5,5 milioni di fan in tutto il mondo.

Il cofanetto composto da album dal vivo e film-concerto dal vivo - chiamato anche "Butterfly package" per l'immagine sulla copertina - è completato dal nuovo film documentario A Head Full Of Dreams, che racconta la ventennale storia piena di colori dei Coldplay. L'artwork del "Buttefly package" è stato creato dall'artista islandese Kristjana S Williams. Il collage riporta dozzine di immagini prese da copertine, video e storia della band in generale. Live In Buenos Aires e Live In São Paulo contengono tutte le hit e i brani più amati dai fan, tratti da tutti e 7 gli album della band. Dal 16 novembre, lo streaming del film che ripercorre tutta la carriera A Head Full Of Dreams è in esclusiva mondiale su Amazon Prime Video.

Il film sarà anche proiettato, per una sola sera, in più di 2 mila cinema in 64 paesi globalmente, il 14 novembre.

Il film è diretto da Mat Whitecross - regista di Supersonic, documentario sugli Oasis del 2016 - il quale ha incontrato i quattro amici a scuola nel 1996, prima ancora che formassero la band. Fin dalle prime prove in un'angusta cameretta da studenti, Mat c'è sempre stato e ha messo su pellicola sia l'evoluzione della loro musica che quella della loro amicizia.

