"Prima di ogni cosa", Fedez canta per Leone: il videoclip col figlio e Chiara Ferragni

«Cerca un po' di te nei testi di De Andrè/ci saranno lividi di cui andare fiero/altri meno».

Inizia così la canzone che Fedez ha scritto per il figlio Leone, da mezzanotte in radio, nei digital store e piattaforme streaming.

«Prima di ogni cosa» è il singolo, già primo nella classifica ITunes e su Apple Music, mentre è online il videoclip ufficiale, diretto da Darren Craig, noto per aver firmato i video di Shakira, Rihanna, Justin Timberlake, Afrojack e molti altri.

Il videoclip di «Prima di ogni cosa» cattura alcuni istanti intimi della vita famigliare di Fedez, che

osserva da lontano la sua quotidianità lontano dai riflettori, circondato dall’amore e dall’affetto di Leone e Chiara.

Mentre nel brano Federico esprime non soltanto il suo amore per Leone ma si mette in discussione:

«Perché in testa c'ho la nausea/Perché non sono mai a casa/ Il cuore consumato come delle

vecchie Vans/ E tutti gli schiaffi presi in piazza/ E l'inchiostro sulle braccia/ Tutto ora combacia». Una nuova vita, raccontata in una dolcissima ballata: «Ho un manuale di istruzioni dove di istruzioni è scritto attaccato/ E tu sei il primo posto in questa vita che mi sembra nuova/ Prima di ogni cosa».

Il brano anticipa il nuovo progetto discografico a cui il cantante sta lavorando, e arriva dopo l’annuncio del tour, organizzato da Vivo Concerti e Newtopia, che lo vedrà esibirsi nelle principali città italiane a partire da marzo 2019.

© Riproduzione riservata