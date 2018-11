Aspettando la finale, "Chi lo dice che" è in testa alla classifica dello Zecchino d'Oro

'Chi lo dice che' (testo di Vittorio Sessa Vitali, musica di Renato Pareti), cantata da Elena Ciocoi, 10 anni, di Marghera (Venezia), è in testa alla classifica provvisoria del 61esimo Zecchino d’Oro dopo la semifinale, in diretta su Rai1 dall’Antoniano di Bologna, durante la quale sono state riascoltate tutte le 12 canzoni in gara.

Accanto ai conduttori, Francesca Fialdini e Gigi & Ross, e al Piccolo Coro diretto da Sabrina Simoni, una giuria di esperti composta da Manuela Arcuri, Tiberio Timperi, Valeria Graci e Andrea Agresti.

Sabato prossimo i brani saranno nuovamente votati da una giuria di bambini tra gli 8 e i 12 anni, affiancata da giudici d’eccezione tra cui Carlo Conti, direttore artistico dello Zecchino, e Cristina D’Avena, e sarà decretata la canzone vincitrice.

Intanto continua 'Operazione Pane', il progetto di solidarietà di Antoniano onlus a sostegno delle mense francescane in tutta Italia, testimonial il maestro Peppe

Vessicchio: fino al 9 dicembre è attivo il numero 45588.

Per l’Antoniano il weekend prosegue domenica con lo Junior Eurovision Song Contest, alla Minsk Arena in Bielorussia. A rappresentare l’Italia è 'What is love', interpretato da una coppia di giovanissime voci, Melissa Di Pasca e Marco Boni; il brano, la cui realizzazione è stata affidata da Rai Ragazzi all’Antoniano con la direzione artistica di Fabrizio Palaferri, porta la firma di autori di molti successi dello Zecchino d’Oro, come Franco Fasano, Marco Iardella e Mario Gardini.

