Il Volo in Libano fra le truppe in missione di pace: in tv lo speciale music movie

Dopo aver conquistato le platee di tutto il mondo, Il Volo sarà protagonista di uno speciale music movie girato durante il viaggio dei tre artisti nella base Unifil di Tiro, in Libano, per sostenere le truppe italiane in missione di pace.

Un’esperienza artistica, ma soprattutto umana, che ha portato Piero, Ignazio e Gianluca a vivere qualche giorno con i militari della base, condividendo storie, testimonianze ed emozioni raccolte per l’occasione in un music movie che andrà in onda il 25 dicembre alle 23 su Rai1.

'Voci di Natale - Libano 2018' racconterà attraverso storie, suoni, incontri, momenti di vita quotidiana e classici del repertorio natalizio internazionale, l’attività di una missione che vede le nostre forze armate da 40 anni in Libano.

Nel corso dello speciale anche un messaggio di auguri del ministro della Difesa Elisabetta Trenta che, collegata dalla base italiana in Afghanistan, ringrazia a nome del governo e augura buone feste a tutti i militari italiani impegnati nelle missioni di pace.

