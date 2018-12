Gli auguri dell'attore calabrese Marcello Fonte, trionfatore al Festival di Cannes

In questo video, gli auguri di buone feste dell'attore Marcello Fonte.

Di origini calabresi, Fonte è nato a Melito di Porto Salvo il 7 novembre 1978.

Un anno importante per l'attore, protagonista in Dogman che gli è valso il premio Prix d'interprétation masculine al Festival di Cannes nonchè l'European Film Awards per il miglior attore e il Nastro d'argento al migliore attore protagonista.

Fonte ha vissuto la propria infanzia e adolescenza ad Archi, quartiere di Reggio Calabria. E' nel 1999 che si trasferisce a Roma, iniziando così ad appassionarsi alla recitazione. Ha iniziato la sua carriera recitando piccole parti in produzioni televisive e cinematografiche.

