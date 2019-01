Dirotta su Cuba, torna la band degli anni '90: pronto il nuovo singolo "Good things"

Riecco i Dirotta su Cuba. Esce venerdì "Good things", il nuovo singolo nato sull'onda del successo del loro ultimo disco "Studio Sessions VOL.1".

La banda è famosa per aver portato il funk in Italia negli anni '90, e ora si propone per la prima volta nel suo percorso artistico con un pezzo in inglese: un brano pop-funk con incursioni gospel ispirato da un viaggio a Londra, fatto dai DSC dopo oltre 20 anni di carriera, grandi collaborazioni e conferme, alla ricerca delle proprie radici musicali e del proprio sound.

© Riproduzione riservata