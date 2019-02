Tornano i supereroi più potenti della Terra, il trailer del quarto capitolo del film "Avengers"

Anthony e Joe Russo dirigono il quarto capitolo dell’epica saga dedicata ai supereroi più potenti della Terra che torneranno sul grande schermo il 24 aprile nel film "Avengers: Endgame".

Il film costituisce il ventiduesimo del Marvel Cinematic Universe.

E' prodotto dai Marvel Studios ed è distribuito da Walt Disney Studios Motion Pictures. La sceneggiatura è stata scritta da Christopher Markus e Stephen McFeely, e la pellicola comprende un cast corale che include molti degli attori comparsi nei precedenti film del MCU. Le riprese sono iniziate nell’agosto 2017 presso i Pinewood Atlanta Studios della contea di Fayette, si sono svolte in contemporanea con quelle di Infinity War e si sono concluse nel gennaio 2018.

Del cast fanno parte: Karen Gillan, Brie Larson, Evangeline Lilly, Gwyneth Paltrow, Robert Downey Jr., Chris Evans, Josh Brolin, Jeremy Renner, Sebastian Stan, Chadwick Boseman, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Jon Favreau.

Dopo gli eventi devastanti di Avengers: Infinity War, la situazione sulla Terra è molto cupa. Dopo aver usato il potere delle Gemme dell’Infinito per decimare metà della popolazione, Thanos ha assunto il ruolo di dominatore dell’universo, lasciando i Vendicatori in rovina. Il Titano continuerà a espandere la sua tirannia, a meno che qualcuno non riesca a fermarlo. Senza avere tempo per piangere le loro perdite, Vedova Nera, Thor, Capitan America e Bruce Banner dovranno radunare i restanti eroi più potenti della Terra e chiedere l’intervento di Capitan Marvel. Insieme dovranno trovare un modo per riportare in vita i loro alleati e sconfiggere Thanos, oppure vivere un’esistenza senza alcuna speranza di salvezza.

