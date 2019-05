Giudice ad Amici, Loredana Bertè torna alla sua musica: esce il singolo "Tequila e San Miguel"

Da oggi arriva in radio "Tequila e San Miguel" il nuovo singolo di Loredana Berté, un brano scritto per lei da Calcutta, Tommaso Paradiso e Takagi & Ketra (questi ultimi ne sono anche i produttori).

Un nuovo progetto che mette l'accento sul momento felice che sta vivendo l'artista, già indiscussa protagonista della scena musicale con la hit del 2018 Non ti dico no; con il successo al Festival di Sanremo con Cosa ti aspetti da me; con un tour sold out; con la partecipazione come giudice ad Amici di Maria De Filippi.

Loredana Berté, intanto continua il "Libertè - Tour teatrale" (11 maggio Bologna, 21 maggio Bergamo, 29 maggio Parma, 2 giugno Rovereto), in attesa del Libertè - Summer Tour che la vedrà protagonista: 8 luglio Grugliasco (TO), 19 luglio Brescia, 23 luglio San Leucio (CE), 27 luglio Ostia Antica, 31 luglio Chieti, 7 agosto Noci (BA), 10 agosto San Pancrazio Salentino (BR), 16 agosto Cinquale (MS), 1 settembre Verona, 4 settembre Sesto San Giovanni (MI), 7 settembre Modena.

© Riproduzione riservata