Raf e Umberto Tozzi insieme in tour: a giugno concerti ad Acireale e Reggio Calabria

Al via dal Mediolanum Forum di Milano il tour di Raf e Umberto Tozzi, poi attraverserà l’Italia da nord a sud per un totale di 13 concerti.

Raf e Umberto Tozzi saranno per la prima volta insieme in tour per far cantare e ballare il pubblico sulle note dei loro successi che hanno conquistato intere generazioni, in Italia e all’estero.

Raf e Tozzi sono pronti ad entusiasmare il loro pubblico, portando in tour una scaletta con più di 30 pezzi, brani indimenticabili e grandi successi, da 'Gloria' a 'Self Control', da 'Si può dare di più' a 'Cosa resterà degli anni 80', da 'Infinito' a 'Ti amo', ma anche 'Ti pretendo', 'Gli altri siamo noi', 'Il battito animale', 'Immensamente', il loro nuovo brano a due 'Come una danza' e molti altri, tra cui la super hit che non potrebbe mai mancare, 'Gente di Mare'.

Queste sono solo alcune delle tracce che Raf e Umberto Tozzi presenteranno dal vivo. Due repertori, per la prima volta rivisitati a due voci, insieme a una band formata da 10 elementi: Elisa Semprini (violino e cori), Daniele Leucci (percussioni), Raffaele Chiatto (chitarra), Valerio Bruno (basso), Maurizio Campo (tastiere), Gianni Vancini (sax), Salvatore Cafiero (chitarra), Gianni Daddese (tastiere), Riccardo Roma (batteria) e Gabriele Blandii (tromba).

Queste le date del tour 'Raf Tozzi' (prodotto da Friends&Partners in collaborazione con Colorsound): 13 maggio - Milano - Mediolanum Forum; 16

maggio - Firenze - Nelson Mandela Forum; 18 maggio - Roma - Palazzo dello sport; 19 maggio - Eboli - Pala Sele; 21 maggio - Bologna - Unipol arena; 23 maggio - Treviso - Pala verde; 24 maggio - Brescia - Brixia forum; 25 maggio - Torino - Pala Alpitour; 30 maggio - Bari - Pala Florio; 1 giugno - Acireale - Pal’art hotel; 5 giugno - Reggio Calabria - Palasport; 7 giugno - Ancona - Pala Prometeo.

