"Sai che ti ho pensato sempre", torna il ragusano Lorenzo Licitra: "Canto la forza e il perdono"

S'intitola "Sai che ti ho pensato sempre" il nuovo singolo del cantante ragusano Lorenzo Licitra. Il brano segna il ritorno dell'artista siciliano sulle scene musicali dopo la vittoria di X Factor 11. Il suo primo album s'intitola "In the name of love".

Licitra spiega così la sua nuova canzone: "Racconta la forza e la tenacia necessarie per non abbattersi mai dopo una sconfitta".

Un appello in musica che Licitra vuole lanciare è anche quello di "perdonare chi ti ha fatto del male".

Il videoclip della canzone è stato girato a Varigotti, un borgo sul mare ligure che "mi ricorda tanto la mia Sicilia", ha detto Licitra.

