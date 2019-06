Il Nome della Rosa vince il Globo d'Oro come migliore serie tv: "Racconta un grande cambiamento"

"Il Nome della Rosa", la serie evento diretta da Giacomo Battiato, vince il Globo d'Oro come miglior serie tv, nella 59esima edizione del prestigioso premio conferito dall'Associazione Stampa Estera in Italia.

Lo comunica la Rai in una nota. Alla serie, prodotta da 11 Marzo Film e Palomar con Tele München Group in collaborazione con Rai Fiction, tratta dal romanzo di Umberto Eco edito da Bompiani, è stato attribuito il Globo d'Oro con questa motivazione: "La Giuria ha deciso di premiare una serie che racconta la storia di un grande cambiamento, l’inizio dell’Era Moderna e i problemi della società, temi che possono sembrare molto lontani ma che sono profondamente attuali: immigrazione e conseguente integrazione, il dibattito religioso, politico e umano, temi raccontati magistralmente in questa serie”.

Grande soddisfazione per l'ambito riconoscimento è stata espressa da Eleonora Andreatta, direttore di Rai Fiction. "Il Globo d’Oro a Il Nome della Rosa come migliore serie dell’anno - ha dichiarato - è un riconoscimento alla qualità di un progetto e alla sua ispirazione profonda. Il premio dell’Associazione della Stampa Estera in Italia viene a confermare la dimensione internazionale della serie - dal cast all’impianto della produzione - e della strategia coproduttiva che l’ha realizzata".

"Nelle motivazioni - prosegue Andreatta - sottolinea l’ambizione di una sfida volta a rendere l’attualità dei grandi temi che la storia di Umberto Eco contiene, la conoscenza contro l’oscurità, la tolleranza e il dialogo contro le discriminazioni, la cultura contro la violenza. È un giudizio importante - conclude Andreatta- che con felicità condividiamo con Palomar, 11 marzo Film e Tele München Group, e che aggiunge spessore al successo della serie e, in generale, al lavoro di Rai Fiction e alla fiction del servizio pubblico".

La serie tv Il Nome della rosa, interpretata da John Turturro, Rupert Everett, Damian Hardung, Fabrizio Bentivoglio, Greta Scarano, Richard Sammel, Stefano Fresi, Roberto Herlitzka, con la partecipazione straordinaria di Alessio Boni, con Sebastian Koch, James Cosmo e Michael Emerson nel ruolo dell’Abate, è stata venduta in 130 Paesi.

