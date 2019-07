Era il 15 luglio 1989 quando la band inglese dei Pink Floyd cantò a Venezia. Considerato uno dei più famosi e controversi concerti rock della storia italiana, lo spettacolo andò in scena davanti a 200mila persone. Un concerto che sollevò molte polemiche visto che i fan giunti per assistere al concerto, dovettero seguire lo spettacolo in piazza San Marco "senza le minime condizioni di igiene e sicurezza".

