"The Irishman", esce il trailer del nuovo film con Robert De Niro e Al Pacino

Netflix ha presentato il trailer dell'atteso nuovo film di Martin Scorsese, 'The Irishman', un grande progetto per il gigante dello streaming con protagonisti i premi Oscar Robert de Niro, Al Pacino e Joe Pesci, tutti digitalmente modificati per sembrare più giovani.

L'epica saga sulla criminalità organizzata nell'America del dopoguerra sarà raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran - imbroglione e sicario - che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20esimo secolo. Il film narra, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e accompagna lo spettatore in un viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale. Il film è tratto da 'I Heard You Paint Houses', un libro di Charles Brandt basato sulle interviste a Sheeran.

E' la prima volta che Pacino lavora con Scorsese, mentre per De Niro si tratta della nona prova. I produttori hanno utilizzato effetti digitali anti-invecchiamento, basati su una tecnologia sviluppata inizialmente dalla Industrial Light & Magic, fondata da George Lucas. Il risultato è sorprendente, in particolare sul 75enne De Niro, che sembra decenni più giovane. Il progetto è in fase di sviluppo da un decennio ed è stato respinto da numerosi studi, principalmente a causa del suo costo elevato, prima di trovare Netflix.

Secondo alcune stime, il budget ha superato i 140 milioni di dollari. Il film sarà presentato in anteprima mondiale nella serata inaugurale del New York Film Festival il 27 settembre.

© Riproduzione riservata