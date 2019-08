Rambo torna al cinema dopo 37 anni, il trailer del nuovo capitolo

Trentasette anni dopo il primo film, arriva il quinto capitolo di un franchise diventato un cult: Rambo - Last Blood.

Sylvester Stallone torna nei panni di un personaggio che lo hanno reso una star planetaria: John Rambo, il veterano di guerra del Vietnam ed ex soldato delle forze speciali dell’esercito americano.

Dopo aver abbattuto soldati sovietici in Vietnam e Afghanistan, e massacrato brutali combattenti dell’esercito birmano, John torna nel ranch di famiglia per iniziare finalmente una vita tranquilla... prima che il destino lo riporti di nuovo a scatenare l’inferno contro un ultimo nemico. Diretto da Adrian Grunberg (Viaggio in paradiso con Mel Gibson), il cast include anche Paz Vega (Parla con lei, Spanglish), Adriana Barraza (nominata agli Oscar per Babel).

Il film arriverà in sala il 26 settembre.

© Riproduzione riservata