Christina Aguilera torna con il brano “Haunted heart”, colonna sonora del nuovo film de "La famiglia Addams". La pellicola uscirà il 31 ottobre in occasione di Halloween.

Per il doppiaggio in italiano, scelti Raoul Bova, sarà lo zio Fester, e Loredana Bertè che debutta appunto come doppiatrice: sarà la nonna.

© Riproduzione riservata