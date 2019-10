Marco Mengoni torna con "Duemila volte": concerti a Reggio e Acireale

"Duemila volte" è il titolo del nuovo singolo di Marco Mengoni, estratto dall'ultimo album "Atlantico on tour".

Si tratta del primo dei 3 inediti inclusi nel doppio cd dell’artista, che uscirà prossimamente. Dal 6 novembre, Mengoni sarà in tour e farà tappa sia in Calabria che in Sicilia.

Mengoni toccherà anche la Calabria e la Sicilia. Il 26 novembre canterà al PalaCalafiore di Reggio Calabria, il 28 e 29 novembre invece sarà al Pal'Art Hotel di Acireale.

Il nuovo brano "Duemila volte" è stato scritto da Mengoni insieme a Davide Simonetta, Alessandro Raina e Alessandro Mahmoud (in arte Mahmood). In questo nuovo singolo, Mengoni ha voluto parlare della difficoltà di dirsi addio, di separarsi da qualsiasi tipo di relazione.

