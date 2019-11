Gomorra, Ciro Di Marzio rivive al cinema nello spin-off "L'immortale"

Diffuso il trailer de L'Immortale, il film spin-off della serie televisiva Gomorra - La serie. La pellicola racconta la storia di Ciro Di Marzio, interpretato da Marco D'Amore, svelando dunque che il personaggio tanto amato della serie non è morto come invece ha fatto credere nella terza stagione di Gomorra.

Il film uscirà nelle sale il prossimo 5 dicembre. Nella serie, Ciro era stato ucciso da Genny e poi gettato in mare. Come rivelato dal trailer però, Ciro in realtà non è morto. Il personaggio riappare all'inizio del film sulla barella di un pronto soccorso. "Non ho paura di morire, perché io sono già morto", dice Ciro a conclusione del trailer.

