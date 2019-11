Torna Cesare Cremonini, esce in radio il nuovo singolo "Al telefono"

Esce oggi in radio e in tutti gli store digitali "Al telefono" il primo singolo di Cesare Cremonini che sarà contenuto in "Cremonini 2C2C The Best Of".

"Cremonini 2C2C The Best Of" è la prima grande raccolta della produzione ormai ventennale di Cremonini che conterrà 6 brani inediti, 32 singoli di successo rimasterizzati, un album intero di 16 interpretazioni in versione pianoforte e voce, 15 brani strumentali realizzati dal 1999 ad oggi, 18 rarità tra cui tracce demo originali, home recording e alternative takes mai pubblicate, grazie alle quali per la prima volta sarà possibile svelare la magia della nascita delle canzoni e cogliere il loro processo creativo.

Un grande progetto discografico, quindi, capace di spiegare quanto Cremonini sia sempre stato un autore, musicista e performer in costante evoluzione sin dai suoi esordi, riuscendo così a contraddistinguersi nel panorama della musica italiana come artista completo, versatile e mai prevedibile, con la caratteristica straordinaria di aver prodotto un repertorio che da vent'anni regala canzoni senza tempo.

