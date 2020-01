Tommaso Paradiso canta la bellezza della quotidianità: esce "I nostri anni"

Esce il nuovo singolo di Tommaso Paradiso intitolato "I nostri anni" (Island Records).

"I nostri anni", scritta da Tommaso Paradiso e prodotta da Matteo Cantaluppi, è un inno alla bellezza fatta di momenti, dettagli, piccoli gesti della quotidianità dalla musica di mamma e papà, ai biscotti inzuppati nel latte, i discorsi dopo mezzanotte.

Un racconto intriso di nostalgia in grado di far ridere e commuovere ancora, dove si trovano i segni del passato uniti ad alcune figure simbolo che incrociano cultura pop e filosofia, da Alberto Sordi a Kant.

Il 3 novembre Tommaso Paradiso sarò in concerto al Palacalafiore di Reggio Calabria mentre il 6 novembre sbarcherà in Sicilia per un live a Catania.

