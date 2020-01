Da Alessandra Amoroso a Elodie, i cantanti più famosi nel nuovo videoclip di J-Ax e Max Pezzali

Esce il videoclip di "La mia hit", il nuovo singolo di J-Ax realizzato insieme a Max Pezzali in cui i due si cimentano in una sorta di "ode" rivolta non alla persona amata ma bensì alla loro hit.

E come nel brano vengono citati tanti artisti italiani protagonisti delle classifiche di vendita grazie ai loro grandi successi, così, nel video, J-Ax e Max Pezzali hanno preso "in prestito" i videoclip di altri colleghi per realizzare una vera e propria parodia delle più recenti hit italiane.

I due artisti lombardi, infatti, grazie all'utilizzo del green screen, hanno ricreato i set dei video più famosi del 2019, con la partecipazione degli stessi artisti protagonisti.

Ci sono, infatti, Alessandra Amoroso e i Boomdabash in Mambo Salentino, Takagi & Ketra insieme a Giusy Ferreri in Jambo, Elodie e Marracash in Margarita, Elisa in Vivere tutte le vite, Baby K in Playa, Benji & Fede in Dove e Quando, Fred De Palma in Una volta ancora e Rocco Hunt, di nuovo con i Boomdabash, in Ti volevo dedicare.

J-Ax ha voluto ringraziare ciascun artista che si è prestato per il video, riservandogli alcune righe in un post su Instagram.

"Realizzare il videoclip è stata un’impresa titanica", aveva scritto ieri sui social J-Ax, "ma ne varrà la pena, fidatevi dello zio".

© Riproduzione riservata