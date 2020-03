In Inghilterra il 22 marzo del 1963 usciva "Please please me", il primo album dei Beatles.

Il disco fu anticipato dai singoli "Love me do" e "Please please me". Contenuti nel disco 8 brani originali, composti da John Lennon e Paul McCartney insieme a 6 cover, tra cui quella della celeberrima "Twist and shout" degli Isley Brothers.

