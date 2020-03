U2, Bono canta contro il Coronavirus: nel videoclip anche i flashmob italiani

S'intitola Sing for life la nuova canzone di Bono degli U2 contro il Coronavirus.

Nel videoclip compaiono anche i flashmob sonori fatti sui balconi di casa qui in Italia. Un canzone dedicata anche ai medici, agli infermerieri e a tutto il personale sanitario che fronteggiando in queste settimane l'emergenza sanitaria.

Sing for life è cantanta anche da Will.i.am, fondatore dei Black Eyed Peas, da Jennifer Hudson e dal giapponese Yoshiki. Ognuno di loro si esibito da casa propria.

Dopo il successo sui social e sulle tv di mezzo mondo, l’iniziativa spontanea che in Italia ha portato (e lo fa ancora oggi) tante persone a cantare dal balcone di casa canzoni a squarciagola insieme ai vicini per esorcizzare la paura del coronavirus è dunque protagonista di questo video.

Il brano di Bono si basa sulla stessa melodia della ballad 'Let your love be known' che il frontman della popolare band irlandese ha lanciato sui social la scorsa settimana.

Nel video, oltre a tante persone con la mascherina che, sole in casa, cantano tutte insieme, ci sono anche immagini dei flashmob dai balconi d’Italia. Nello specifico si vede il 32enne animatore toscano Francesco Cellini che fa cantare gli abitanti del quartiere Monteverde di Roma facendo risuonare a tutto volume brani popolari col suo stereo montato sullo stendino del suo terrazzo.

