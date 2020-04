Torna in tv "La casa di carta", il trailer della quarta stagione

"La casa di carta" torna in tv. Atteso per domani su Netflix il debutto della quarta stagione. La serie non in lingua inglese più vista su Netflix sarà dunque disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Nell'attesa, Netflix ha rivelato i titoli degli otto nuovi episodi. Domani, per celebrare l’atteso debutto della parte 4, sarà disponibile su Netflix anche "La casa di carta: il fenomeno", un documentario alla scoperta di tutte le curiosità sulla serie, da affiancare alla visione dei nuovi episodi per un’esperienza completa.

