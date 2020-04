"Ringo Starr", i Pinguini Tattici Nucleari si aggiudicano il disco di platino

"Ringo Starr", il brano con cui i Pinguini Tattici Nucleari hanno raggiunto il podio alla 70esima edizione del Festival di Sanremo è certificato disco di platino.

Un successo clamoroso per il pezzo, da mesi ai vertici delle classifiche dei brani più trasmessi in radio, contenuto in 'Fuori dall’hype Ringo Starr' (Sony Music), certificato disco d’oro.

Quattro dischi, più di 180 milioni di streaming sulle piattaforme digitali, 3 dischi d’oro (i singoli Irene e Verdura e l’album'Fuori dall’hype'), un disco di platino, un fumetto interamente dedicato a loro diventato un best seller su Amazon.it, un tour sold out nei club durante la primavera e l’estate e il meritatissimo terzo posto sul podio del Festival di Sanremo.

