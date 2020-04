Torna Gianluca Grignani: "Felice delle mie canzoni, aiutano a superare le difficoltà"

Riecco Gianluca Grignani. "Dimmi cos'hai", infatti, è il titolo del suo nuovo singolo. Il cantautore sta lavorando ad un nuovo progetto discografico che consiste nella pubblicazione di 3 dischi tutti con lo stesso titolo.

Una raccolta di ben 60 brani scritti nel giro di tre anni: “Sono tre album che vanno scoperti uno per uno", ha spiegato Grignani. Sul nuovo singolo, "Dimmi cos'hai" ha poi detto: "È una canzone che avevo scritto per Laura Pausini ma per qualche motivo strano non le è arrivata”

Infine, “sono felice che le mie canzoni possano anche servire a superare momenti difficili".

