Lo chef Vissani contro il plexiglass nei ristoranti: "Ciò che chiede il Governo è impossibile"

Lo chef Gianfranco Vissani è intervenuto a "Live Non è la D'Urso" sulla questione del plexiglass all'interno dei ristoranti, esprimendo tutta la sua contrarietà in merito.

"Il Governo non può chiederci di mettere il plexiglass nei ristoranti. È allucinante mettere il plexiglass, con tutte le spese che abbiamo ci tocca pure questo? Noi dobbiamo fare attività di ristorazione, come facciamo a separare 10 cuochi in cucina, un metro dall'altro, con le mascherine? E se arriva una persona che non ha fatto il tampone? Bisogna aprire in sicurezza ma è impossibile ciò che ci chiede il governo".

