"Contatto", il ritorno dei Negramaro con un nuovo concept-album

I Negramaro tornano sulla scena musicale con il nuovo album "Contatto", il decimo della loro carriera. L'ultimo lavoro della band capitanata da Giuliano Sangiorgi arriva a tre anni dall'ultimo successo, "Amore che torni", con un titolo molto attuale in tempo di pandemia.

Un viaggio in 12 tracce, nel nome della resilienza e della necessità di esserci, che la band ha compiuto, più unita che mai, con i testi scritti da Giuliano Sangiorgi e prodotti musicalmente da Andro (Andrea Mariano).

"Le mie canzoni nascono dal quotidiano: tirarsi via da uno stato emotivo è fondamentale e queste canzoni sono vita". Lo dice Giuliano Sangiorgi dei Negramaro alla presentazione del nuovo album. "Ritengo sia una pagina di storia emozionante - spiega - Sono stati due anni e mezzo di lavoro incredibili per la realizzazione di questo disco in cui la musica era corollario a quello che siamo".

Un titolo molto attuale, che rievoca ciò che stiamo vivendo durante questo periodo di pandemia. "Il titolo è nato più di un anno fa, quando eravamo abituati a contatti, agli abbracci - prosegue Sangiorgi - Questa parola ha la sua fisicità, oggi diventata tutt'altro, ma è tornata ad essere più sognata, entrata di diritto nelle piccole storie di questo concept-album. Durante il lockdown non sognavo più e abbiamo lavorato da casa per recuperare i brani del disco e "Contatto" ha acceso questo sogno automaticamente".

