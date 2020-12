"Imagine", il sogno di John Lennon - VIDEO

IMAGINE

Imagine there's no heaven

It's easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people living for today

Imagine there's no countries

It isn't hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion too

Imagine all the people living life in peace, you

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope some day you'll join us

And the world will be as one

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people sharing all the world, you

You may say I'm a dreamer

But I'm not the only one

I hope some day you'll join us

And the world will be as one

-----------------------------------

IMMAGINA Immagina che non ci sia il Paradiso

è facile se ci provi

Nessun inferno sotto di noi

Sopra di noi solo il Cielo

Immagina che la gente

viva per il presente Immagina non ci siano paesi

non è difficile

Niente per cui uccidere o morire

e nessuna religione

Immagina che la gente

viva la vita in pace Puoi dire che sono un sognatore

ma non sono il solo

Spero che ti unirai anche tu un giorno

e che il mondo diventi una cosa sola Immagina un mondo senza possessi

mi chiedo se ci riesci

senza necessità di avidità o fame

Una fratellanza di uomini Immagina che la gente

condividere il mondo intero Puoi dire che sono un sognatore

ma non sono il solo



Spero che ti unirai anche tu un giorno

e che il mondo viva come un'unica cosa

