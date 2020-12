Primo Ep dei Melancholia, da X Factor al palcoscenico internazionale - VIDEO

Esce "What are you afraid of?" (Sony Music Italy), il primo EP dei Melancholia, band che ha partecipato a X Factor conquistando il pubblico. Al centro del disco la voce di Benedetta e la capacità di Filippo Petruccioli (chitarra) e Fabio Azzarelli (synth) di ricamare sopra suoni che si inseriscono perfettamente in un panorama internazionale.

Nella loro performance una musica delirante, emozionale e dark, in un crossover di suoni rap, elettronici e indie. Accanto a "Lèon" e "Alone", brani che i Melancholia hanno avuto modo di presentare sul palco di X Factor durante il loro percorso, esprimendo tutta la teatralità e la spettacolarizzazione di cui loro musica è pregna, si aggiungono altri 7 inediti.

