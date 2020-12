Fimi, c'è Ligabue in testa agli album più venduti

Cambio della guardia in cima alla classifica degli album più venduti in Italia secondo i dati ufficiali della Fimi. Due nuove entrate occupano le prime due posizioni della chart e si tratta di due mostri sacri della musica italiana. Debutta in prima posizione Luciano Ligabue con «7», il cofanetto che permette di ripercorrere i primi trent'anni di carriera del cantautore attraverso i 77 singoli estratti in questi anni dai suoi dischi e 7 brani inediti.

Anche il secondo posto è occupato da una nuova entrata, si tratta del nuovo album di Claudio Baglioni dal titolo «In questa storia che è la mia», 14 nuovi inediti per un concept album sull'amore universale firmato da uno dei più importanti autori della musica italiana.

Cede il posto dunque il trapper Sfera Ebbasta con l’album dei record «Famoso», deve accontentarsi del gradino più basso del podio.

