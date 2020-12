"Un insolito Natale" da Capo d'Orlando: "La magia ci salverà!"

“Un insolito Natale” è il frutto di una collaborazione tra la Freeday (Davide Cuscunà e Alba Caliò), il videomaker Calogero Ricciardello e Domenica Scalisi, che raccontano: “Abbiamo deciso di intraprendere questo progetto perché riteniamo importante, specialmente adesso, diffondere un messaggio propositivo ma allo stesso tempo leggero e inerente alla sicurezza durante il periodo di festa che ci attende”.

Con un po’ di malinconia anche quest’anno Babbo Natale è pronto ad assolvere il suo compito, ma persino lui si ritroverà alle prese con le restrizioni dovute al Covid19. Tra posti di blocco, disinfettanti e distanziamenti sociali, a gran sorpresa, sarà l’incontro con una bambina che ribalterà la situazione ed il Natale stesso, ricordando con dolcezza che anche nel 2020 la magia del Natale è salva, e insieme a lei Babbo Natale; in questo caso specchio non solo della festività ma anche di una tra le categorie più fragili, gli anziani, che mai come in questo momento va tutelata.

“Un insolito Natale”, è però più di un corto sulla magia del Natale, infatti se Babbo Natale (Leopoldo Verona) ci racconta le difficoltà e gli inconvenienti in cui ognuno di noi si sarà ritrovato almeno una volta (gli occhiali appannati, un goffo tentativo di sistemare la mascherina indossata male) strappandoci un sorriso, la bambina (Ofelia Miragliotta), si fa portavoce ideale delle nuove generazioni e con un gesto inaspettato, ci racconta come sia possibile, per quanto complesso, conciliare prudenza e prevenzione con l’essenza stessa del Natale, dunque la magia e la condivisione.

Ed è proprio in questo spirito di condivisione che i quattro autori continuano ad impiegare le proprie competenze, al fine di creare nuove interazioni socio-culturali per e nel nostro territorio.

