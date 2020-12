Robbie Williams con il nuovo singolo (e video in cui interpreta Boris Johnson) "Can't Stop Christmas" (Columbia Records/Sony Music), contenuto nella versione deluxe dell'album "The Christmas Present": con spirito ironico riflette su un 2020 senza precedenti: "Babbo Natale è sulla sua slitta, ma ora è a due metri di distanza". Una melodia sospesa con il tintinnio dei campanelli per immaginare lo spirito del Natale 2020.

