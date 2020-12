Natale: la magia del presepe galleggiante a Burano - VIDEO

Sessanta sagome di compensato, installate a «pelo d’acqua» in uno dei punti in assoluto più suggestivi della laguna di Venezia. Sono oltre 50mila le persone che hanno visionato il video del presepe galleggiante di Burano, l’isola veneziana nota ai più per i merletti artistici.

Il presepe è stato realizzato nello specchio d’acqua di fronte alla remiera dell’isola con Venezia a fare da sfondo ed è opera di Francesco Orazio, fruttivendolo di professione. Un lavoro che ha impegnato l’artista due ore al giorno per diversi mesi e che è culminato con la sua installazione, con la base delle sagome montate su un palo, conficcato nel fondale della laguna, e installate a pelo d’acqua per rendere l’effetto ancora più magico. L’opera è stata realizzata in uno specchio d’acqua aperto, senza intralci alla navigazione.

