Due icone mondiali - in due settori diversi, certo si sono presi la scena nel video realizzato su commissione del settore Turismo svizzero. Il nuovo ambasciatore è il tennista Roger Federer che, per l'occasione, è stato accompagnato dall'attore Robert De Niro. Ed è proprio il premio Oscar a salire in cattedra, rifiutando l'invito del tennista svizzero di partecipare da protagonista a un film girato proprio nel Paese degli orologi e della cioccolata.

