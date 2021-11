Teatro Politeama di Catanzaro, presentata la stagione 2021-2022. Ecco tutti gli spettacoli VIDEO

Due eventi, sei spettacoli di prosa, uno di lirica, uno di danza e due di "Musica & cinema". È veramente ricco e variegato il programma della nuova stagione artistica 2021-22 del Teatro Politeama "Mario Foglietti" di Catanzaro che, dopo un periodo di stop dovuto alla pandemia, riaprirà i suoi battenti al pubblico. La presentazione della stagione è avvenuta questa mattina nel foyer del tetro alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il sindaco e presidente della Fondazione, Sergio Abramo, il sovrintendente Gianvito Casadonte, il direttore generale Aldo Costa, e tutti i componenti del CdA. La stagione artistica inizierà il 27 novembre con il concerto d'inaugurazione affidato all'Orchestra filarmonica della Calabria (direttore Filippo Arlia) per concludersi il 7 maggio con la Carmen di Bizet mentre la stagione sinfonica inizierà il 16 dicembre con Isabella Ferrari in Fedra e terminerà il 26 giugno con "I virtuosi del Teatro alla Scala". Quattro gli eventi fuori programma. Ecco il dettaglio degli spettacoli con tutte le date:

IL PROGRAMMA

27 NOVEMBRE 2021 ore 21 INAUGURAZIONE

INAUGURAZIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA 2021-22

ORCHESTRA FILARMONICA DELLA CALABRIA

DIRETTORE FILIPPO ARLIA

CONCERTO PER IL VENTESIMO ANNIVERSARIO DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI “P. TCHAIKOVSKY”

In collaborazione con Rai Radio 3 e Amadeus

P.I. Tchaikovsky: Concerto per pianoforte e orchestra n. 1

Al pianoforte BORIS PETRUSHANSKY

P.I. Tchaikovsky: Overture 1812

29 DICEMBRE 2021 ore 21 EVENTI

GAETANO TRIGGIANO

REAL ILLUSION

Le illusioni oltre i tuoi occhi

Direzione artistica di ARTURO BRACHETTI

Un’esperienza unica, coinvolgente e spettacolare che cattura lo spettatore fin dai primi istanti, portando sul palco situazioni surreali, apparizioni, colpi di scena e trasformazioni ad una velocità estrema. Storie avventurose, momenti di sospensione e di alta tensione, ma anche momenti brillanti e divertenti, tra le sue più grandi e incredibili illusioni. Sul palcoscenico Gaetano Triggiano è affiancato da un cast di ballerini ed accompagnato dall’originale e coinvolgente musica del Maestro Angelo Talocci; la direzione artistica è affidata ad Arturo Brachetti.

04 GENNAIO 2022 ore 21 PROSA

GIUSEPPE ZENO – FABIO TROIANO

I SOLITI IGNOTI

Regia di VINICIO MARCHIONI

Compagnia Gli Ipocriti Melina Balsamo

Adattamento teatrale di Antonio Grosso e Pier Paolo Piciarelli

Tratto dalla sceneggiatura di Mario Monicelli, Suso Cecchi D’amico, Age & Scarpelli

La commedia è la prima versione teatrale del mitico film di Monicelli, uscito nel 1958 e diventato col tempo un classico imperdibile della cinematografia italiana e non solo. Le gesta maldestre ed esilaranti di un gruppo di ladri improvvisati sbarcano sulle scene rituffandoci nell'Italia povera, ma vitale del secondo dopoguerra. L'adattamento è fedele alla meravigliosa sceneggiatura di Age e Scarpelli senza rinunciare a trovate di scrittura e di regia per rendere moderna quell'epoca lontana.

15 GENNAIO 2022 ore 21 DANZA

BALLETTO DI MILANO

LE VIE EN ROSE…BOLERO

Serata di danza su musiche di Maurice Ravel

Presidente e direttore artistico: Carlo Pesta

Coreografie: Adriana Mortelliti

Abiti di scena: Armani – Max Mara – Atelier Bianchi Milano

Il Balletto di Milano presenta una serata di grande danza dedicata alla musica francese. Alla prima parte dedicata agli chansonnieres, con un collage di straordinarie coreografie su indimenticabili brani, segue nella seconda il balletto simbolo del 900: il Bolero di Maurice Ravel. L'esclusivo spettacolo presenta nella prima parte suggestive coreografie su alcune tra le più belle canzoni di Charles Aznavour, Jacques Brel, Edith Piaf e Yves Montand che, nel susseguirsi dei quadri, passando dall'ironia alla nostalgia e giocando con gli stereotipi culturali, ha già conquistato migliaia di spettatori in tutto il mondo.

22 GENNAIO 2022 ore 21 PROSA

STEFANO MASSINI

ALFABETO DELLE EMOZIONI

Noi siamo quello che proviamo. E raccontarci agli altri significa raccontare le nostre emozioni. Ma come farlo, in un momento che sembra confondere tutto con tutto, perdendo i confini fra gli stati d’animo? Ci viene detto che siamo analfabeti emotivi, e proprio da qui parte Stefano Massini – lo scrittore così amato per i suoi racconti in tv del giovedì sera a “Piazzapulita” – per un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci. Ad andare in scena è la forza e la fragilità dell’essere umano, dipinta con l’estro e il divertimento di un appassionato narratore, definito da Repubblica “il più popolare raccontastorie del momento”.



09 FEBBRAIO 2022 ore 21 PROSA

ALESSIO BONI – SERRA YLMAZ

DON CHISCIOTTE

Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo



Adattamento di Francesco Niccolini

Liberamente ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes Saavedra

Drammaturgia di Roberto Aldorasi, Alessio Boni, Marcello Prayer e Francesco Niccolini

Chi è pazzo? Chi è normale? Forse chi vive nella sua lucida follia riesce ancora a compiere atti eroici. La lucida follia è quella che ti permette di sospendere, per un eterno istante, il senso del limite: quel “so che dobbiamo morire” che spoglia di senso il quotidiano umano, ma che solo ci rende umani. Don Chisciotte va oltre: trascende questa consapevolezza e combatte per un ideale etico, eroico. Un ideale che arricchisce di valore ogni gesto quotidiano. E che, involontariamente, l'ha reso immortale.



18 FEBBRAIO 2022 ore 21 EVENTI

I PANPERS

10 ANNI DI MINCHIATE

ANDREA PISANI, LUCA PERACINO, CRISTIANO FANTECHI, ANTONIO LOSITO, FABIO BORGHINI (ALISEI)

Musica, monologhi e sketch comici, giochi, ospiti a sorpresa… Questo e molto altro per una serata all’insegna della risata con il duo comico PanPers. No solo un “best of” dei migliori pezzi che li hanno visti protagonisti in questi anni, ma un vero e proprio raccoglitore di tutto quello che hanno creato dai loro inizi a oggi. Oltre ai personaggi più riusciti del loro repertorio (Lo Zombie, Mika e Fedez, Sig. Brenton) ci saranno infatti numerosissimi sketch inediti e parodie musicali mai sentite.

02 MARZO 2022 ore 21 PROSA

TOSCA D’AQUINO - ROCIO MORALES - EMANUELA MUNI - EMY BERGAMO

FIORI D’ACCIAIO

di ROBERT HARLING

REGIA: MICHELA ANDREOZZI e MASSIMILIANO VADO

"Fiori d’acciaio” è stato il film che, forse, più di ogni altro ha spiegato cosa significhi essere donne e, nonostante ciò, fare fronte comune, ovvero la famosa, leggendaria, solidarietà femminile. Tratto da una piece teatrale, ancora attualissima, perfettamente rappresentativa di un microcosmo, quello del negozio di Provincia. L’immagine, lo stile, la musica nell’ambientazione di fine anni ’80 - identificativi di un momento storico diventato ormai glamour - permettono di osservare un tempo appena trascorso, raccontando che siamo già nel futuro.

15 MARZO 2022 ore 21 PROSA

ALESSANDRO HABER

MORTE DI UN COMMESSO VIAGGIATORE

di ARTHUR MILLER

Goldenart Production in coproduzione con Teatro Stabile del Veneto e Teatro Stabile di Bolzano

Regia di LEO MUSCATO

Traduzione di MASOLINO D’AMICO

Morte di un commesso viaggiatore è la storia di un piccolo uomo e del suo sogno più grande di lui. Mischia verità e allucinazione. Si svolge contemporaneamente sulla scena, sotto gli occhi del pubblico, e nella testa del protagonista, nella quale noi spettatori, a differenza dagli altri personaggi, siamo chiamati a entrare. È una tragedia moderna che rivela il lato crudele del sogno americano.

06 APRILE 2022 MUSICA & CINEMA

GHOST, IL MUSICAL

Alveare Produzione

Tratto dall’omonimo film della Paramount Pictures scritto da Bruce Joel Rubin

Tratto dal cult movie della Paramount Pictures che, dagli anni ’90, ha commosso generazioni di spettatori, arriva in contemporanea in Spagna e Italia “Ghost Il Musical”, adattato per il teatro dallo sceneggiatore originale Bruce Joel Rubin, con la regia di Federico Bellone. Trasposizione fedele del film vincitore di un Golden Globe per la miglior attrice non protagonista (Whoopy Goldberg) e per la miglior sceneggiatura, Ghost Il Musical mantiene l’impianto narrativo del successo cinematografico, ma sposa appieno le regole del teatro.

23 APRILE 2022 ore 21 PROSA

MARCO BOCCI

LO ZINGARO

Non esiste curva dove non si possa sorpassare

Teatro stabile d’Abruzzo e Stefano Francioni Produzione

Di Marco Bonini, Gianni Corsi e Marco Bocci

In un monologo emotivo ed appassionante, Marco Bocci racconta la storia esemplare di un pilota di auto sconosciuto il cui destino è però indissolubilmente legato ad un mito della Formula 1: Ayrton Senna. Ricostruendo in parallelo la vicenda personale dello Zingaro e quella di Senna, il racconto rintraccia coincidenze, premonizioni, intuizioni. Lo Zingaro cerca se stesso attraverso un legame quasi ossessivo con il grande campione brasiliano morto ad Imola il primo maggio 1994.



07 MAGGIO 2022 – ore 21 LIRICA

CHIUSURA DELLA STAGIONE

CARMEN

Opéra-comique in quattro atti – musica di GEORGES BIZET

Libretto di HENRI MEILHAC e LUDOVIC HALÉVY

Una produzione Fondazione Politeama-Orchestra Filarmonica della Calabria

DATA DA DEFINIRE MUSICA & CINEMA

LINO GUANCIALE

NON SVEGLIATE LO SPETTATORE

Di LINO GUANCIALE

Regia di DAVIDE CAVUTI

E’ un omaggio alla vita e alle opere di Ennio Flaiano, scrittore e sceneggiatore di numerose pellicole dirette da Federico Fellini, Alessandro Blasetti e di altri capolavori della cinematografia italiana. Lo spettatore è proiettato nel mondo della letteratura, del cinema e del teatro attraverso la recitazione di Guanciale, accompagnato dal commento musicale di Davide Cavuti. Il rapporto tra il cinema, il teatro, la letteratura e la musica diventa la chiave di lettura per penetrare i valori di interscambio tra cultura-formazione-apprendimento affinché siano da stimolo per la ricerca e l’approfondimento delle opere dei grandi scrittori spesso dimenticati.

STAGIONE SINFONICA

In collaborazione con Istituto “P. I. Tchaikovsky” e Orchestra Filarmonica della Calabria

16 Dicembre 2021

Isabella Ferrari in Fedra

Regia di Maria Vittoria Bellingeri - testo a cura di Ghiannis Ritsos

I cameristi dell’Orchestra Filarmonica della Calabria

26 Febbraio 2022

Fabrizio Bentivoglio in Così Fan Tutte, dalla parte di Don Alfonso

Musiche di W. A. Mozart

Francesco Libetta, pianoforte

I cameristi dell’Orchestra Filarmonica della Calabria

Testo a cura di Bianca Melasecchi

Ideazione e direzione artistica a cura di Elena Marazzita



13 Maggio 2022

La grande classica: L.V. Beethoven

Direttore Nosang Geum

Pianoforte Jihyun Cho

Orchestra Filarmonica della Calabria

Programma Beethoven: Sinfonia n. 5

Beethoven: Overture Coriolano

Beethoven: Piano Concerto n. 3



28 Maggio 2022

La grande classica: S. Rachmaninov

Pianoforte Boris Petrushansky

Orchestra Filarmonica della Calabria

Programma Rachmaninov: Piano Concerto n. 2

4 Giugno 2022

Zandonai: Conchita

Regia: Alessandro Idonea

Orchestra Filarmonica della Calabria

Scenografie del Teatro Astra di Malta

Costumi di Rosy Bellomia

Incisione in prima assoluta in collaborazione con Opera Discovery

11 Giugno 2022

"L'Eroica"

Direttore Peter Tiboris

Programma Beethoven: Sinfonia op. 55 n. 3

26 Giugno 2022

I Virtuosi del Teatro alla Scala

Direttore Filippo Arlia

V Orchestra Filarmonica della Calabria

Violoncello solista Enrico Bronzi

Violina solista Massimo Quarta

Programma Musiche inedite di F. Cilea

Concerto per Violoncello e orchestra



EVENTI FUORI ABBONAMENTO

11 DICEMBRE 2021 ore 21

VALERIO LUNDINI

IL MANSPLAINING SPIEGATO A MIA FIGLIA

Tour nei bei teatri

Personaggio dell’anno, acclamato dalla critica e dagli addetti ai lavori, dopo il successo in seconda serata su RAI DUE, con le irriverenti interviste di Una Pezza di Lundini, e dopo il tutto esaurito nelle 24 tappe di tour estivo, Valerio Lundini arriva per la prima volta nei grandi teatri italiani. Il comico e presentatore porta sul palcoscenico sketch surreali, canzoni, giochi satirici di parole ed effetti speciali multimediali, il tutto presentato nel suo inconfondibile stile.

06 GENNAIO 2021 ore 17 e ore 20

“FABULARIUM, MAGIC OF DISNEY MUSIC”

Unica tappa in Calabria, un grande show per tutta la famiglia. Lo spettacolo è un omaggio al grande cinema Disney. Musiche di narrazioni celebri come La Spada nella Roccia, Cenerentola, La Bella e la Bestia, Oceania, Frozen, Aladdin e Mary Poppins si intrecciano per incantare il pubblico di tutte le età. Un’occasione unica per condividere dopo tanto tempo un’emozione dal vivo e lasciarsi avvolgere dalle magiche musiche, dalle atmosfere e dai personaggi che hanno scritto la storia del cinema d’animazione.

08 MARZO 2022 ore 21

CLAUDIO BAGLIONI

DODICI NOTE SOLO

Claudio Baglioni torna dal vivo con il suo concerto più appassionante, esclusivo, e unico, “Dodici note solo”, un nuovo percorso di arte nell’arte. “Dodici note solo” vedrà Baglioni, la voce, il pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagoniste di un affascinante racconto in musica, suoni e parole. Un evento che segnerà il grande ritorno della musica dal vivo: la prima vera tournée nei teatri, da quando la capienza è tornata al 100%.

13 MARZO 2022 ore 21



NINO D’ANGELO

IL POETA CHE NON SA PARLARE

Nino D’Angelo ritorna con il progetto "Il poeta che non sa parlare", diviso tra un libro, un album e un tour che toccherà in pratica tutta l’Italia, da Nord a Sud. Sarà l’occasione per raccontarsi a tutto tondo, rivelando anche alcuni aneddoti divertenti che in pochi conoscono. La scaletta di questo live verterà sul repertorio di oggi con canzoni come "‘O pate", "Senza giacca e cravatta", "Si turnasse a nascere", senza tralasciare alcuni tra i più vecchi successi, come per esempio "Nu jeans e 'na maglietta".

© Riproduzione riservata