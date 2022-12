"All I want for Christmas is you" di Mariah Carey la canzone di Natale 2022 più amata - TESTO E VIDEO

"All I want for Christmas is you" di Mariah Carey la canzone di Natale 2022 più amata.

E' il momento delle canzoni di Natale 2022, e anche quest'anno "All I want for Christmas is you" cantata da Mariah Carey (Sony Music Entertainment) si annuncia anche in Italia come il brano di Natale più scaricato su iTunes e più ascoltato su Spotify. Nel nostro Paese dominano i brani in inglese, ma tra le canzoni natalizie in italiano più ascoltate su Spotify ci sono "A Natale puoi" di Alicia e "Il Natale arriva in città" di Carolina Benvenga. Ma naturalmente non mancano neelle classifiche i classici come "White Christmas", interpretati anche da artisti italiani come Andrea Bocelli, Irene Grandi, Laura Pausini, Marco Mengoni e Zucchero.

La classifica delle canzoni di Natale su Spotify

Secondo i dati raccolti negli anni scorsi fa Spotify, la stagione natalizia è in realtà ufficialmente inizia alla fine di novembre, quando si registra il più alto numero di stream di canzoni natalizie prima del mese di dicembre.

Spotify ha fornito a Newsweek i dati sulle canzoni natalizie più ascoltate durante le festività natalizie, sia per tutti i tempi che in tutto il mondo. L'elenco dei primi 10 potrebbe non sorprendere chi ha familiarità con le offerte musicali durante le festività natalizie, probabilmente perché si tratta di brani che sono stati suonati più e più volte, anno dopo anno in questo periodo.

Mariah Carey resta in cima alla lista con la sua canzone "All I Want for Christmas Is You", che è stata pubblicata nel 1994 ed è diventata un motivo iconico per il periodo delle vacanze in gran parte del mondo.

Allo stesso modo, i Wham! continuano a regnare durante il Natale con la canzone del 1984 "Last Christmas", e anche la canzone di Band Aid dello stesso anno, " Do They Know It's Christmas?" è entrata nella top 10 di Spotify.

Ma anche diverse canzoni natalizie più recenti sono entrate nell'elenco di Spotify dei brani festivi più popolari di tutti i tempi, come i brani di Ariana Grande, Justin Bieber e Sia che entrano tutti nella Top 10. Michael Bublé, che ha registrato numerose canzoni natalizie, continua a correre sullo streaming con la sua interpretazione di "It's Beginning to Look a Lot like Christmas".Anche classici come "Jingle Bell Rock" di Bobby Helms sono entrati nella Top 10 (la canzone è indimenticabile anche per l'iconico film di Lindsay Lohan Mean Girls).

Altri brani cult tra i puù ascoltati sono "Rockin' Around The Christmas Tree" di Brenda Lee e It's the Most Wonderful Time of the Year di Andy Williams.

Le 10 migliori canzoni di Natale in streaming su Spotify (di tutti i tempi) a livello globale:

1. "All I Want for Christmas Is You" di Mariah Carey

2. "Last Christmas" di Wham!

3. "Santa Tell Me" di Ariana Grande

4. "It's Beginning to Look a Lot like Christmas" di Michael Bublé

5. "Rockin' Around The Christmas Tree" di Brenda Lee

6. "Jingle Bell Rock" di Bobby Helms

7. "It's the Most Wonderful Time of the Year" di Andy Williams

8. "Mistletoe" di Justin Bieber

9. "Snowman" di Sia

10. "Do They Know It's Christmas? - 1984 Version" di Band Aid

Il testo di "All I want for Christmas is you" di Mariah Carey

I don't want a lot for Christmas

There is just one thing I need

I don't care about the presents underneath the Christmas tree

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you

Yeah

I don't want a lot for Christmas

There is just one thing I need (and I)

Don't care about the presents underneath the Christmas tree

I don't need to hang my stocking there upon the fireplace

Santa Claus won't make me happy with a toy on Christmas Day

I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

All I want for Christmas is you

You, baby

Oh, I won't ask for much this Christmas

I won't even wish for snow (and I)

I'm just gonna keep on waiting underneath the mistletoe

I won't make a list and send it to the North Pole for Saint Nick

I won't even stay awake to hear those magic reindeer click

'Cause I just want you here tonight

Holding on to me so tight

What more can I do?

Oh, baby, all I want for Christmas is you

You, baby

Oh-oh, all the lights are shining so brightly everywhere (so brightly, baby)

And the sound of children's laughter fills the air (oh, oh, yeah)

And everyone is singing (oh, yeah)

I hear those sleigh bells ringing

Santa, won't you bring me the one I really need? (Yeah, oh)

Won't you please bring my baby to me?

Oh, I don't want a lot for Christmas

This is all I'm asking for

I just wanna see my baby standing right outside my door

Oh, I just want you for my own

More than you could ever know

Make my wish come true

Oh, baby, all I want for Christmas is you

You, baby

All I want for Christmas is you, baby

All I want for Christmas is you, baby

All I want for Christmas is you, baby

All I want for Christmas (all I really want) is you, baby

All I want (I want) for Christmas (all I really want) is you, baby

