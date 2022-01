Che cos’è il Digital Marketing: la sfida di catturare l’attenzione degli utenti

“Le persone non comprano quello che fai, comprano il perché lo fai”, ha detto una volta Simon Sinek, scrittore e consulente di marketing inglese. La digital manager Claudia Consoli introduce così “Digital Marketing Essentials”, il primo episodio-video del progetto di micro-learning Digital School.

Attraverso dati, esempi e spunti di ispirazione, viene spiegato in modo essenziale il significato di Digital Marketing, ovvero l’insieme delle attività di marketing che utilizzano i canali digitali per sviluppare una rete commerciale, analizzare il mercato e creare offerte rivolte ai clienti. Una forma di marketing diretto, come la definì Kotler, padre del marketing moderno , “che collega consumatori e venditori elettronicamente, utilizzando tecnologie interattive come email, siti web, forum online, tv interattiva, comunicazioni su mobile”.

Seguendo un excursus storico che parte dalla nascita del World Wide Web (1991), Claudia Consoli racconta come l’evoluzione del Digital Marketing sia avvenuta parallelamente a diverse “rivoluzioni”, come la nascita di Google (1998) e dei social network (Facebook esordisce nel 2008), l’espansione del mobile dal 2010 e la creazione di ecosistemi di applicazioni sempre più sofisticati.

In un mondo in continuo cambiamento, conclude Claudia Consoli, la sfida per le aziende è proprio questa: “Catturare l’attenzione di utenti che oggi si muovono tra piattaforme diverse alla ricerca di informazioni, di prodotti e di intrattenimento. Soddisfare le loro esigenze e contemporaneamente far crescere il business dell’azienda”.

Digital School è un progetto di micro-learning (in otto episodi video) realizzato da Edgemony in partnership con Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud Online.

© Riproduzione riservata