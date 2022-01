Digital Marketing: un po’ di numeri per capire meglio il settore

Nell’episodio precedente del progetto di micro-learning Digital School, Claudia Consoli ha chiarito come il Digital Marketing faccia ormai parte della nostra vita quotidiana. In questo terzo appuntamento la digital manager fa “parlare” i numeri per descrivere quanto sia strategico il settore e quanto siano diffusi i suoi strumenti, a cominciare da quanto tempo passiamo online: 7 ore al giorno.

Un altro dato significativo è quello del mercato che ruota intorno alla pubblicità online: secondo Emarketer, a livello mondiale la spesa in ADV digitale nel 2021 è cresciuta raggiungendo i 389 miliardi di dollari (+17% rispetto al 2020). Nel 2024 si stima raggiungerà quota 526 miliardi.

Quello che ci aspetta, quindi, spiega Claudia Consoli, è un mondo in cui le aziende investiranno sempre di più in questo campo e noi utenti “dobbiamo rafforzare la capacità di analisi di quanto ci viene proposto, imparando a muoverci con consapevolezza tra informazioni, contenuti, proposte commerciali”. A proposito di investimenti, quanto compriamo online? Le vendite globali e-commerce B2C - cioè il modello di business indirizzato direttamente al consumatore – raggiungeranno i 4,5 trilioni di dollari nel 2021.

Compriamo sempre più online - spiega la digital manager - e lo facciamo in modo sempre più flessibile. Secondo un’indagine di Google il 59% degli utenti pensa che poter fare acquisti su dispositivi mobili sia cruciale quando si decide da quale brand acquistare. Negli ultimi due anni c'è stata una crescita del +250% nelle ricerche che abbiamo fatto da dispositivi mobili digitando "negozi aperti vicino a me”.

Da questi numeri – conclude Claudia Consoli - viene fuori il ritratto di un presente in cui il digitale è ormai un comune ponte tra le vite delle persone. In quanto utilizzatori, crediamo di sapere molto del nostro rapporto con le tecnologie digitali, ma a volte sono loro a sapere di più di noi perché ci leggono e imparano a conoscerci attraverso i dati che lasciamo nel nostro percorso di navigazione sul web.

Digital School è un progetto di micro-learning (in otto episodi video) realizzato da Edgemony in partnership con Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud Online.

