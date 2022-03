Digital Marketing, le competenze e la sfida dell'autenticità

Nell’ottavo e ultimo episodio del progetto di micro-learning Digital School, Claudia Consoli descrive qual sono le caratteristiche e le attitudini utili per chi volesse mettersi alla prova e diventare un professionista nel mondo del Digital Marketing.

Strategia - Tra le cosiddette Hard Skills - spiega la digital manager - cioè le competenze tecniche, non può mancare la capacità di pensiero strategico: il Digital Marketing richiede visione d’insieme, ci chiama a pensare alla nostra strategia come a un sistema di leve e di strumenti che agiscono l’uno in relazione all’altro.

Analisi - Un’altra hard skill fondamentale, oltre alla strategia – afferma Claudia Consoli - è la capacità di analisi. Non esiste Digital Marketing senza analisi dei numeri. "Per ognuno dei canali e degli strumenti che avrete scelto analizzate nel dettaglio le metriche chiave di successo e non smettete mai di misurarle nel tempo attraverso gli strumenti di analisi delle piattaforme web, dagli Analytics di Google a quelli dei social media". Se parliamo, invece, di Soft Skills, le parole d’ordine sono tre: curiosità, capacità di ascolto, problem solving.

Curiosità - La curiosità ci spinge ad adattarci al cambiamento. Chi fa questo mestiere si accorge presto del fatto che nessun anno è uguale all’altro, come nessun progetto è uguale a un altro.

Capacità di ascolto - La capacità di ascolto ci invita a considerare le tecnologie digitali come uno strumento di relazione. Serve una sorta di “empatia digitale” in chi fa digital marketing: "Indipendentemente dalla piattaforma che utilizzate, dall’altro lato della vostra interazione ci sono delle persone reali, con bisogni reali. Ascoltateli, imparate a comprenderli".

Problem solving - Il problem solving serve per approcciare le più varie situazioni che ci si presenteranno quando qualcosa non andrà nel verso giusto e noi dovremo trovare il modo per raggiungere i nostri obiettivi. Si sa che dagli errori spesso nascono anche fattori di successo, riconoscerli e affrontarli è la vera sfida.

E proprio con il concetto della sfida Claudia Consoli chiude il viaggio all’interno del Digital Marketing: la sfida più grande è trovare un nuovo modo di essere sul web e di comunicare, un nuovo linguaggio che possa essere davvero risonante in un mondo che cambia e che è così ricco di contenuti, esperienze, possibilità di stimolo. La ricerca di questa autenticità è il cuore del Digital Marketing perché sta alla base della sua reale efficacia.

Digital School è un progetto di micro-learning (in otto episodi video) realizzato da Edgemony in partnership con Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud Online.

