Bonus 200 euro esteso anche ad autonomi, disoccupati, percettori reddito di cittadinanza e colf

Il decreto aiuti di nuovo in Consiglio dei ministri. Il Governo mette in campo alcune correzioni tecniche per velocizzare il bonus una tantum da 200 euro per il 2022 previsto per lavoratori e pensionati che hanno un reddito annuo inferiore a 35mila euro. L'esecutivo allarga quindi la misura a chi percepisce il Reddito di cittadinanza, ai lavoratori stagionali, agli autonomi, ai collaboratori domestici e ai disoccupati. Trovato intanto l'accordo tra le forze di centrodestra di governo e l’esecutivo stesso sulla riforma del catasto e la delega fiscale. Soddisfatto Berlusconi: "Non ci saranno nuove tasse sulla casa".

